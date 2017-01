Das Licht-Label wird direkt auf die natürliche Verpackung aufgetragen - also auf die Schale von Obst und Gemüse. Dafür werden mit einem gebündelten Lichtstrahl die Pigmente in der äußersten Schicht der Schale entfernt. So kann das Bio-Siegel oder auch das Herkunftsland auf das Lebensmittel aufgeschrieben werden. Einfach alles, was sonst auf einer Verpackung draufsteht.

Das natürliche Labeling ändert nichts am Geschmack oder der Haltbarkeit von Obst und Gemüse.