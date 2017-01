Ohne Umweg über den Tiermagen

Der Agraringeneur Daniel Mettke setzt sich mit einer Initiative dafür ein, dass eine andere Art der Landwirtschaft auch in Deutschland bekannter wird. Das Biologisch-Vegane Netzwerk für Landwirtschaft und Gartenbau gehört zu einer internationalen Bewegung , die in den 90er Jahren in England gegründet wurde. Sie will zeigen, dass Landwirtschaft auch ganz ohne Tierdung auskommen kann.

Bald mit Siegel

"Aufwändig, aber nicht zwangsläufig teurer", sei diese Düngermethode, sagt Daniel Mettke. Die Entkopplung von der Tierhaltung sei den Bauern aus seinem Netzwerk so wichtig, dass sie auch ökonomische Einbußen in Kauf nähmen. Zwar gibt es noch nicht so viele Betriebe in Deutschland, die so weit vegan denken. Aber es kommen neue hinzu. So schildert er den Fall einer Gruppe von Gemüsebauern, die eher per Zufall feststellten, dass sie schon fast vegan produzieren. Nach der Beratung des Vereins stellen sie nun ihren Betrieb komplett um.