Der Mann, der das behauptet, ist nicht irgendein Forscher. Der Biochemiker Terence Kealey hat in Oxford studiert und unter anderem in Cambridge gelehrt. Jetzt hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel "Frühstück ist eine gefährlich Mahlzeit".

Bislang hieß es immer: Wer gut frühstückt ist am Vormittag fitter und hat später Hunger. Kealey widerspricht dem und erklärt: Eine Mahlzeit am Morgen führt dazu, dass der Blutzuckerspiegel hoch ansteigt. Wenn das regelmäßig passiert, kann das zu einer Insulin-Resistenz führen.

Gekaufte Studien und böse Kohlehydrate

Kohlehydrate wie in Brot, Müsli oder Haferbrei sind laut Kealey immer schlecht. Am schlimmsten sind gezuckerte Frühstücksflocken, süßes Gebäck oder Toast mit Marmelade. Und ein deftiges englisches Frühstück gebratenem Speck und Würstchen geht gar nicht.

An der These von Terence Kealey ist schon was dran, so die Einschätzung von Sebastian Sonntag von DRadio Wissen. Man sollte auf sein Hungergefühl hören und wirklich nur essen, wenn man morgens Hunger hat. Gut sind drei Mahlzeiten am Tag so im Abstand von vier bis fünf Stunden.