Es herrscht Katastrophenstimmung in Kalifornien, zumindest in einigen Regionen: Fast 200.000 Menschen haben sich in Sicherheit gebracht, weil der riesige Oroville-Staudamm 125 Kilometer nördlich von Sacramento zu brechen droht. Der Notabflusskanal des Staudamms weise starke Schäden auf. Bei einem Bruch müsse mit einer nicht kontrollierbaren Überflutung gerechnet werden, warnt der nationale Wetterdienst.

Kalifornien braucht die Wassermassen

"Es gibt Maßnahmen, um den Wasserverbrauch in Kalifornien zu senken. Grundsätzlich ändert das nichts an der Tatsache, dass die Kalifornier zu viel Wasser verbrauchen."

Absurd ist dabei, dass Kalifornien trotz der gewaltigen Wassermassen gerade trotzdem nicht genügend Wasser zur Verfügung hat. Im Norden regnet es in einer kurzen Winterphase sehr stark, im Süden so gut wie gar nicht. Über ein wahnsinnig kompliziertes System von Staudämmen und Kanälen wird das Wasser in den Süden geleitet - in Kalifornien gibt es mehr als 1000 Wasserreservoirs.