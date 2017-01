Die Fotografin Karolin Klüppel hat insgesamt zehn Monate bei den Khasi verbracht, in drei Etappen, zwischen 2013 und 2015 - in einem kleinen Dorf mit knapp 100 Häusern. Mit im Gepäck hatte Karolin ihre Kamera. Entstanden ist eine eindrucksvolle Fotodokumentation: "Mädchenland / Kingdom of Girls" ist ein internationaler Erfolg. Karolin zeigt das Wertvollste, was die Khasi zu bieten haben: die Mädchen. Sie erben den Besitz der Familie, geben den Namen weiter und übernehmen die spirituelle Führung der Familie.

"In jeder Familie habe ich gespürt: das ist das Haus der Frau", erzählt Karolin Klüppel , "die Männer wirkten wie auf Besuch." Die Khasi sind eine matrilineare Gesellschaft. Das heißt, dass die Erbfolge und auch die Weitergabe von Kultur über die Linie der Frauen laufen. Alles richtet sich nach den Frauen, die ihr Wissen an die Töchter weitergeben.

Besonders beeindruckt war Karolin von der ältesten Tochter ihrer Gastfamilie: Grace. Sie taucht in mehreren Bildern auf: Grace with scary eyes, Grace carrying firewood oder Grace in long dress. Grace hat auf ihre kleinen Geschwister aufgepasst, Tee gekocht und eine enge Verbindung zu Karolin aufgebaut. Verständigt haben sich die beiden mit ein paar Brocken Englisch, Khasi, Händen und Füßen. Insgesamt gibt es heute etwa 1,1 Millionen Khasi. In dem Dorf hat Karolin einen intimen Einblick in den Alltag der Gemeinschaft bekommen.