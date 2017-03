Lust mal wieder so richtig zu raufen? Einfach auf den anderen stürzen, miteinander ringen und balgen? Dann haltet Ausschau nach Playfight-Kursen. Einige Yoga-Studios bieten dieses spielerische Kämpfen inzwischen regelmäßig an.

Ein Kampf ist immer eine Form von Kommunikation. Wir fordern unseren Gegner heraus, versuchen an seiner Körpersprache abzulesen, wie entschlossen er ist. Seine Statur verrät uns etwas darüber, ob er uns möglicherweise überlegen ist.

Kinder balgen sich gerne mit Geschwistern oder mit ihren Eltern - ein "Sich-Ausprobieren" im geschützten Raum. Je älter wir werden, desto mehr verlieren wir das Interesse am Balgen. Doch spielerisches Kämpfen hat eine befreiende Wirkung für Erwachsene, deshalb bieten inzwischen Yoga-Studios Playfighting-Kurse an. Beim Balgen konzentrieren sie sich auf den Moment und ihren Gegenüber und lassen den Alltag einen Moment lang beiseite. Playfighting kann so auch ein Ventil für Anspannungen und Aggressionen sein.