Elefanten zählen ist einfach

Fische zählen ist was für Pros

Doch auch bei diesen kleinen Tieren können die Zoobetreiber die Zahl relativ genau schätzen. Zum einen wissen sie, mit wie vielen Tieren überhaupt begonnen wurde. Dann haben die Tierpfleger ein Gefühl dafür, wie viele Tiere sterben und geboren werden. Und wenn man wirklich zählen will, macht man das so: Man schaut, wie viele Fische sich in einem überschaubaren Bereich befinden, der zum Beispiel so groß wie eine Handfläche ist. Und rechnet dann hoch, wie viele Handflächen breit und hoch der gesamte Schwarm ist.