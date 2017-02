Das Kunststoff-Gel wird in den Samenleiter injiziert und filtert die Samenzellen aus, so dass diese nicht mehr durchkommen. Die Samenflüssigkeit dagegen schon. Wenn ein erregtes Rhesusmännchen sich mit einem Weibchen paart, so ergießt sich nur die Samenflüssigkeit, in der keine Samenzellen vorhanden sind.