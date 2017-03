Deutschland und die Türkei streiten über die Auftrittsverbote von türkischen Politikern in Deutschland.

Die Stadt Gaggenau hatte gestern eine Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag abgesagt - wegen Sicherheitsbedenken. Dafür gab es viel Kritik aus der Türkei. Die Bundesregierung hat die Absage verteidigt. Der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, sagte, die Entscheidung in Gaggenau stehe ganz sicher im Einklang mit Recht und Gesetz.

Bozdag hatte nach der Absage aus Gaggenau sein geplantes Treffen mit seinem Amtskollegen Heiko Maas platzen lassen. Der hat jetzt mit einem Brief an Bozdag reagiert, aus dem der Spiegel zitiert. Maas warnt darin vor einem Abbau der Rechtsstaatlichkeit und ruft die türkische Regierung auf, die Grundrechte zu achten. Konkret spricht Maas auch die Haft für den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel an und nennt den Umgang mit Yücel unverhältnismäßig und erschütternd.

In Gaggenau wurde nach einer Bombendrohung jetzt Entwarnung gegeben. Die Polizei hat mitgeteilt, sie habe im Rathaus nichts Verdächtiges gefunden und das Gebäude wieder freigegeben.