In Großbritannien macht die Abschiebung einer Frau Schlagzeilen: Irene Clennell wurde vor 53 Jahren in Singapur geboren - und dort ist sie jetzt auch wieder.

Den Großteil ihres Lebens hat sie aber in Großbritannien verbracht. Dorthin kam sie 1988. Sie heiratete, bekam Kinder und Enkelkinder. Als Ehefrau hatte sie eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis - bis vor ein paar Jahren.

Das britische Visasystem sieht bei Ehepaaren vor, dass der britische Partner ein jährliches Einkommen von umgerechnet fast 22.000 Euro nachweisen muss - und dass das Paar ohne längere Unterbrechungen im Land leben muss.

Das wurde Clennell offenbar zum Verhängnis: Sie verbrachte mehr als zwei Jahre in Singapur, um sich vor deren Tod um ihre Eltern zu kümmern. Danach bekam sie nur noch ein Touristenvisum. Seit diesem Januar saß die Frau dann in Abschiebehaft in Schottland und gestern wurde sie ausgeflogen. Ihre Familie sammelt jetzt Geld, um ihre Rückkehr vor Gericht zu erkämpfen.