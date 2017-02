Der Vertrag ist laut der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Sicherheitskonferenz in München unterzeichnet worden. Er verspricht Afghanistan Finanzhilfen - rund 1,2 Milliarden Euro bis Ende 2020. Im Gegenzug soll die Regierung in Kabul zustimmen, abgelehnte Asylbewerber aus Europa zurückzunehmen.

Ein ähnliches Abkommen hatte Deutschland im Herbst mit Afghanistan vereinbart. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Abschiebungen - wegen der schlechten Sicherheitslage, etwa durch den Terror der Taliban.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird es heute unter anderem um den Krieg in Syrien gehen.

Mehr zum Thema: