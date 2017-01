Barack Obama hat sich mit einer emotionalen Rede als US-Präsident verabschiedet. Es war seine letzte große Ansprache. Am Ende verdrückte Obama sogar ein paar Tränen.

Knapp eine Stunde sprach Obama in Chicago – vor 20.000 Menschen, die ihn feierten. Obama zog eine Bilanz seiner achtjährigen Amtszeit. Er zählte auf, was er seiner Meinung nach erreicht hat: Die Gesundheitsreform, die Bewältigung der Finanzkrise oder auch der Aufschwung am Arbeitsmarkt.

„Amerika ist heute ein stärkeres Land als wir es vorfanden.“ Barack Obama, US-Präsident

Aber Obama zeigte sich auch nachdenklich. Er kritisierte eine starke Ungleichheit in den USA. Zu viele Familien in Brennpunkten von US-Städten und in ländlichen Gebieten seien zurückgelassen worden. Das sei der Grund, dass viele glaubten, dass die Regierung lediglich ihren eigenen mächtigen Interessen diene. Obama rief seine Landsleute zum Zusammenhalt auf.

© Charles Rex Arbogast/AP/dpa

Besonders emotional wurde es, als sich Obama an seine Familie wandte. An seine Frau Michelle gerichtet sagte er:



„Du hast das Weiße Haus zu einem Ort für alle gemacht. Eine neue Generation setzt den Blick höher, weil sie dich als Vorbild hatte. Du hast mich stolz gemacht, und du hast das Land stolz gemacht“. Barack Obama, US-Präsident

Obama getting emotional speaking about Michelle

Am Ende verdrückte Obama sogar ein paar Tränen. Obama gibt in anderthalb Wochen sein Amt an den Republikaner Donald Trump ab. Trump selbst will heute eine Pressekonferenz abhalten - die erste seit einem halben Jahr.