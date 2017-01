Fast 40 Prozent aller Ehen werden nach fünf Jahren beendet. Diese Zahl soll laut al-Sissi mit einem neuen Gesetz kleiner werden. Er will, dass Scheidungen in Ägypten nicht mehr so einfach gehen wie bisher. Denn aktuell reicht es aus, wenn ein Mann einer Frau sagt, die Ehe sei beendet. Frauen haben das Recht nicht. Das soll auch weiter so bleiben, nur muss der Mann seine Scheidungserklärung in Gegenwart eines vom Staat autorisieren Geistlichen aussprechen müssen, damit sie gültig ist.

Der ägyptische Präsident meint, dass sich Männer zu oft nach einem Streit scheiden lassen - das neue Gesetz soll Paaren die Möglichkeit geben, noch einmal nachzudenken. Mit seinem Vorschlag könnte al-Sissi Probleme bekommen mit den konservativen Geistlichen und militanten Islamisten in Ägypten - die lehnen seine Pläne kategorisch ab.