Die britische Zeitung Guardian berichtet jetzt allerdings, dass die Zahlen möglicherweise längst nicht so gut sind wie angenommen. Offiziell heißt es, dass im Jahr 2002 von 100.000 Frauen noch 1600 bei der Geburt gestorben sind und 2010 weniger als 400.

Der Guardian zitiert aus einer unveröffentlichte Studie der afghanischen Regierung, wonach die Zahl aktuell bei 800 bis 1200 liegt. Das wären dann mehr als doppelt so viele Sterbefälle wie die Regierung und die internationalen Geldgeber das bisher angeben.

Hebammen und Krankenhäuser Mangelware

Auch die Uno hatte in ihrem neuesten Aktionsplan für Afghanistan schon angegeben, dass es so aussehe, als ob die Müttersterblichkeit wieder steige. Auch sie hat unveröffentlichte Zahlen, die sind in bestimmten Regionen noch dramatischer als die der Regierung.

In Afghanistan mangelt es an Hebammen und an guten Krankenhäusern. Es wurden zwar schon viele Hebammen zusätzlich ausgebildet, die arbeiten aber seltener in abgelegenen Regionen. Exakte Zahlen zur Müttersterblichkeit herauszufinden ist schwierig, weil sich Mitarbeiter des Gesundheitssystems wegen der Sicherheitslage nicht in bestimmte Gebiete trauen.