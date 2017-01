Trotzdem halten sich viele Frauen nicht an den Rat von Ärzten, ganz auf Alkohol zu verzichten. Einer weltweiten Studie aus Kanada zufolge, trinkt hierzulande mehr als jede vierte Schwangere, obwohl sie weiß, dass sie ein Kind erwartet. Damit liegt Deutschland international im Mittelfeld. Deutlich weniger trinken Schwangere in Ländern, wo traditionell kaum Alkohol getrunken wird, in den arabischen Ländern zum Beispiel, oder in Südostasien. Besonders sorglos sind Schwangere in Ländern wie Australien und Russland, wo mehr als 35 Prozent Alkohol trinken, noch mehr sind es in Großbritannien, Dänemark und Weißrussland. Die Statistik wird angeführt von Irland. Dort trinkt mehr als die Hälfte der Schwangeren, nämlich 60 Prozent.

Alkohol ist für ungeborene Babys extrem giftig und kann das sogenannte Fetale Alkoholsyndrom auslösen, eine Form von geistiger und körperlicher Behinderung. In Deutschland sind nach Schätzungen 0,6 Prozent aller Neugeborenen betroffen, es ist die am häufigsten vorkommende Form von angeborener Behinderung.