US-Präsident Donald Trump hat ja gerade mit seinem Ausstieg aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP gezeigt, was er von solchen Vereinbarungen hält.

Dabei setzen selbst Insekten auf Handelspartner und Abkommen, um den besten Deal abzugreifen. Forscher der Universität Sussex haben drei Monate lang Wespenvölker in Südspanien beobachtet. Bei denen ist es so, dass Helferwespen den Nachwuchs dominanter Wespen aufziehen und dafür in deren Nestern wohnen dürfen.

Als die Forscher die Zahl der Nester in dem untersuchten Gebiet deutlich erhöhten, waren die Helferwespen plötzlich viel gefragter, weil sie nicht mehr so auf dominante Wespen angewiesen waren. Die konkurrierten dann um die Helferwespen. Das führte dazu, dass Helferwespen bessere Deals aushandeln konnten: Sie mussten nicht mehr so viel arbeiten, um im Nest ihres Chefs bleiben zu dürfen.

Laut der Studie im Fachmagazin Nature Communications zeigt das, dass die Theorie von Angebot und Nachfrage nicht nur in der Wirtschaftswelt von uns Menschen zählt.