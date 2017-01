Die Website ist schon länger gesperrt. Wie die New York Times schreibt, haben jetzt Apple und Google zugestimmt, auch die App zu entfernen. Hintergrund ist ein russisches Gesetz von 2014. Es verlangt, dass alle Daten, die von russischen Bürgern gesammelt werden, auch innerhalb der russischen Grenzen bleiben müssen. Das konnte LinkedIn nicht leisten. Jetzt ist das Gesetz in diesem Fall offenbar angewendet worden.

Das Berufsnetzwerk gehört seit letztem Jahr Microsoft, erst im Dezember hatte Brüssel der Übernahme für über 26 Milliarden Dollar zugestimmt. In Russland gibt es mehrere Millionen Kunden.

Apple stand in dieser Woche schon einmal in der Kritik, eine App schnell entfernt zu haben. In China ist die New York Times App nicht mehr herunterzuladen.