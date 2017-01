Schon bald könnte es am Himmel eine große Sternenexplosion geben.

US-Astronomen sagen voraus, dass in fünf Jahren ein Doppelstern verschmelzen und in einer rötlichen Wolke explodieren wird. Zu sehen wäre das dann mit bloßem Auge.

Die Forscher haben nach eigenen Angaben Indizien dafür entdeckt. Es geht um zwei Sterne, die 1700 Lichtjahre von der Erde entfernt sind. Sie haben in den letzten Jahren ihre Umlaufbahn geändert und umkreisen sich inzwischen so eng, dass ihre äußeren Hüllen sich schon berühren - so ähnlich war es auch bei einem anderen Doppelstern, bevor er 2008 explodierte.

Deshalb gehen die Forscher davon aus, dass es auch im aktuellen Fall nicht mehr lange dauert, bis die Sterne miteinander verschmelzen