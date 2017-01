Und dabei passieren Fehler. Astrophysiker der Ruhr-Universität Bochum konnten einen bei der Altersbestimmung eines Sterns am Südhimmel aufdecken. Es geht um den hellen Südstern 49 Lib. Er wurde bis vor Kurzem auf 2,3 Milliarden Jahre geschätzt. Das wäre sehr jung für einen Stern, damit wäre er nur halb so alt wie unsere Sonne. 49 Lib ist offenbar aber fünf Mal älter: ganze zwölf Milliarden Jahre.

Das Ruhr-Uni-Team erklärt im Astrophysical Journal, wie raffiniert 49 Lib sein junges Alter vortäuscht: Er ist nämlich ein Doppelsternsystem. 49 Libs Partner ist ein junger, aber fast erloschener Stern, der mittlerweile praktisch unsichtbar ist. Am Ende seines jungen Lebens hat er einen Teil seiner Materie auf 49 Lib übertragen. Das brachte die Altersschätzungen durcheinander. Denn alte Sterne, die sich wie 49 Lib in der frühen Phase des Universums bildeten, enthalten normalerweise keine schweren Elemente. In 49 Lib wurden aber schwere Elemente festgestellt - die nach den neuen Erkenntnissen von seinem unsichtbaren Partner übertragen wurden.