Die EU-Mitgliedsstaaten sind nicht verpflichtet, in ihren Botschaften im Ausland Visa für Asylsuchende auszustellen.

Der Europäische Gerichtshofs hat entschieden, dass die Mitgliedsländer selbst entscheiden können, ob sie die Einreise-Erlaubnis aus humanitären Gründen vergeben. Im konkreten Fall hatte sich Belgien geweigert, einer syrischen Familie Visa auszustellen. Die sah darin Möglichkeit, legal nach Belgien reisen zu können, um dort Asyl zu beantragen.

Der zuständige Generalanwalt am EuGH hatte in seinem Schlussantrag gefordert, dass humanitäre Visa nicht verweigert werden dürften - zum Beispiel wenn die Gefahr besteht, dass Menschen sonst gefoltert werden. Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Hätte es "humanitäre Visa" zur Pflicht erklärt, wäre für Flüchtlinge ein neuer legaler Weg entstanden, in die EU einzureisen.