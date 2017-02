Und das, obwohl sie es eigentlich verdient hätten, beachtet zu werden. Jedes Jahr stellt die Initiative Nachrichtenaufklärung INA ihre Top Ten der vernachlässigten Themen vor. In diesem Jahr sind das zum Beispiel die vielen Auslandseinsätze der Bundeswehr, von denen die meisten Deutschen nichts wissen. Insgesamt, so die INA, sind deutsche Soldaten zur Zeit in 14 Ländern im Einsatz. Über die wenigsten Missionen werde regelmäßig berichtet. Ebenfalls schlecht informiert sind die Deutschen laut INA unter anderem darüber, wie ihre Bundesrichter gewählt werden, die medikamentöse Ruhigstellung alter Menschen in Pflegeheimen oder über Gewalt in der Pferdeausbildung.