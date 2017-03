Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Deutschland Methoden wie aus der Nazi-Zeit vorgeworfen.

Mehrere deutsche Städte hatten diese Woche Auftritte türkischer Regierungsmitglieder abgesagt - offiziell aus organisatorischen Gründen. Jetzt hat Erdogan bei einer Rede vor mehr als 10.000 Frauen in Istanbul gesagt, er sehe da keinen Unterschied zu den Nazi-Praktiken in der Vergangenheit. Er hätte gedacht, dass diese Zeit in Deutschland längst vorbei sei, doch da habe man sich geirrt. Deutschland habe nichts mit Demokratie zu tun. Die türkischen Minister wollten in Deutschland wohl für das von der Regierung angestrebte Präsidialsystem werben. Es soll dem Präsidenten mehr Macht geben. Teile der türkischen Opposition und auch westliche Politiker sehen die Gewaltenteilung und damit die türkische Demokratie in Gefahr. Beim Referendum Mitte April dürfen darüber auch Auslandstürken in Deutschland abstimmen.

Minister-Auftritte trotz Absagen

Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci will offenbar nicht auf seinen Wahlkampfauftritt in Köln verzichten. Eine türkische Jugendorganisation hat eine Rede von Zeybekci angekündigt und auch die Kölner Polizei hat bestätigt, dass eine private Veranstaltung in einem Hotel in der Innenstadt geplant ist. Vorher will Zeybekci bei einem Konzert in Leverkusen sprechen. Veranstalter ist ein türkischer Kulturverein. Der sagt, beim Aufritt des Ministers handele es sich nicht um eine politische Veranstaltung.

© dpa Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci (Archivbild) will Wahlkampf in Deutschland machen.

Außenminister Gabriel setzt auf Deeskalation

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel warnt davor, dass das Verhältnis zur Türkei weiter eskaliert. In einem Gastbeitrag für die Bild am Sonntag schreibt er, die Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei dürfe nicht kaputt gemacht werden. Gabriel stellt aber auch Bedingungen an Wahlkampfveranstaltungen der türkischen Regierung in Deutschland: Es gehe nicht darum, Deutschland nach dem Mund zu reden, aber man müsse sich an die Regeln halten.

Österreich für Wahlkampfverbot innerhalb der EU