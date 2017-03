Die Bundesregierung weist Vorwürfe des türkischen Präsidenten zurück, wonach der deutsch-türkische Journalist Deniz Yüzel ein Spion sein soll.

Die seien abwegig, erklärte das Auswärtige Amt. Recep Tayyip Erdogan hatte den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel beschuldigt, ein deutscher Agent zu sein und für die kurdische Arbeiterpartei PKK zu arbeiten. Außerdem kritisierte Erdogan die Absage von Auftritten türkischer Minister in drei deutschen Städten. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel will sich nächste Woche mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu treffen und darüber sprechen. Der türkische Justizminister Bekir Bozdag nannte die Absage seines Auftritts ein "faschistoides Vorgehen". Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, sagte, die Reaktion sei völlig überzogen, ein vernünftiger Dialog mit der Türkei scheine derzeit nicht möglich zu sein. Die Bundesländer und Kommunen fordern eine klare Ansage der Bundesregierung. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sagte im Deutschlandfunk, dass der Streit nicht an Kommunen hängenbleiben dürfe. Über das passende diplomatische Instrument müsse die Bundesregierung entscheiden. Vorher hatte sich schon der Deutsche Städtetag ähnlich geäußert. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagte, in Deutschland dürften keine innertürkischen Konflikte ausgetragen werden. Der CSU-Innenpolitiker Hans-Peter Uhl forderte ein Redeverbot für türkische Minister und für Präsident Erdogan in Deutschland. Als wehrhafte Demokratie dürfe man Feinden der Demokratie keine Versammlungsfreiheit gewähren. Dagegen verwies SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann auf die Meinungsfreiheit in Deutschland.

Yildirim telefoniert mit Merkel

Der türkische Regierungschef Binali Yildirim hat wegen der abgesagten Wahlkampfauftritte nach eigener Aussage mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert. Wie er türkischen Medien berichtete, sei das einstündige Gespräch gut und produktiv verlaufen. Demnach werde die Türkei ihre Taktik beim Wahlkampf jetzt etwas ändern. Was das bedeutet, wurde nicht bekannt. Das Thema sollen aber nächste Woche auch die beiden Außenminister besprechen.

Türkische Gemeinde mahnt zur Besonnenheit Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat zu Besonnenheit aufgerufen. Im Deutschlandfunk sagte der Vorsitzende des Vereins, wenn die Stimmung weiter angeheizt werde, könnte das schwer Folgen haben - auch für das Zusammenleben der Türken in Deutschland untereinander. Die jüngste Rede von Präsident Recep Tayyip Erdogan sei mehr oder weniger eine Kriegserklärung an Deutschland gewesen.

Die türkische Regierung schickt derzeit Minister ins Ausland, um für die von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Verfassungsänderung Werbung zu machen. Am 16. April entscheiden die Türken in einer Volksabstimmung über die Einführung eines Präsidialsystems. Das würde Erdogans Macht erheblich ausweiten und die Befugnisse des Parlaments einschränken. Auch 1,4 Millionen Türken in Deutschland dürfen mit abstimmen - ihre Stimmen könnten für Erdogan entscheidend sein.

Auch Niederlande verbieten Wahlkampfauftritt