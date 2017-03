Laut Autopsie hat er regelmäßig Kokain und Haschisch konsumiert. In dem Bericht, aus dem die Nachrichtenagentur Ansa zitiert, heißt es, dass Amri am Tag seines Todes aber keine Drogen genommen habe. Es sei aber nicht auszuschließen, dass er zum Zeitpunkt des Anschlags unter Drogeneinfluss stand.

Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen auf den Breitscheidplatz gesteuert und zwölf Menschen getötet. Wenige Tage später wurde er in Italien in der Nähe von Mailand bei einer Ausweiskontrolle von Polizisten erschossen.