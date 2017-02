Wenn es mit dem Schwangerwerden nicht klappt, liegt das möglicherweise am Job.

Das legt eine Studie von US-Forschern aus Boston nahe, die im Fachmagazin Occupational and Environmental Medicine veröffentlicht worden ist. Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass sich schweres Heben und nächtliche Schichtarbeit schlecht auf die Fruchtbarkeit einer Frau auswirken.

Die Forscher untersuchten die Daten von fast 500 Frauen zwischen 2004 und 2015. Alle hatten sich zu einer Fruchtbarkeitsbehandlung entschlossen, weil sie auf natürlichem Wege nicht schwanger wurden. Neben medizinischen Tests war ein detaillierter Fragebogen zu den Arbeitsbedingungen Teil der Untersuchung. Die Forscher fanden heraus, dass Frauen, die nachts oder in Wechselschichten arbeiteten, generell weniger voll ausgereifte Eizellen hatten. Besonders stark war dieser Effekt bei übergewichtigen Frauen über 37 Jahre. Warum das so ist, muss den Forschern zufolge in weiteren Studien untersucht werden. Ihrer Ansicht nach könnte es daran liegen, dass die biologische Uhr bei den Betroffenen gestört ist.