In Barcelona haben etwa 160.000 Menschen dafür demonstriert, dass Spanien mehr Flüchtlinge aufnimmt.

Die Demonstranten in der katalanischen Regionalhauptstadt forderten die Regierung in Madrid auf, ein Versprechen aus dem Jahr 2015 einzulösen. Damals hatte sich die spanische Regierung verpflichtet, rund 16.000 Asylsuchende aus anderen EU-Staaten aufzunehmen - als Teil eines Umverteilungsplans der Europäischen Union. Damit sollten vor allem Italien und Griechenland entlastet werden.

Bisher hat Spanien aber nur etwas mehr als 1000 Flüchtlinge aufgenommen. Der Protestzug in Barcelona endete symbolisch am Mittelmeer, in dem allein letztes Jahr 5000 Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa ertrunken sind.