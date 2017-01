Der gesuchte Raum ist in Abidjan, der größten Stadt der Elfenbeinküste. Er war deswegen bekannt, weil er im Hintergrund von Videos aufgetaucht war, die die Schmuggler ihren potentiellen Kunden geschickt hatten. Unter anderem auch den BBC-Reportern, die sich für ihre Recherche als Kunden ausgegeben haben.

Ein blaugekachelter Raum, etwa so groß wie eine Duschkabine – danach hat ein Reporterteam der BBC monatelang gefahndet. Dort landeten regelmäßig Babyschimpansen, die auf dem internationalen Schwarzmarkt verkauft werden sollten. Nach einem Jahr Recherche ist der Raum jetzt gefunden, die BBC hat die Ergebnisse gerade veröffentlicht .

Schimpansen als Haustier oder für kommerzielle Zoos

Der Chef der Schmugglerbande wurde festgenommen und ein kleiner Schimpanse wurde befreit. Durch die Daten auf dem Laptop und dem Handy des Schmugglers sind die Reporter einem ganzen Netzwerk auf die Schliche gekommen. Es besteht aus Schmugglern und Wilderern, die in verschiedenen Staaten Schimpansen einfangen, zum Beispiel in Guinea, im Kongo und an der Elfenbeinküste.

Die Käufer sind zum Teil wohlhabende Leute, die die Schimpansen als Haustiere wollen. Zum Teil sind es auch kommerzielle Zoos. Sie zahlen etwa 11.500 Euro für einen Schimpansen, allerdings nur, wenn er noch klein und niedlich ist, denn ausgewachsene Schimpansen sind keine sehr guten Haustiere. Sie werden sehr stark und können gefährlich sein. Wenn sie älter sind, werden die Tiere deshalb oft einfach in Käfige gesperrt oder sogar getötet.