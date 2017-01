Vollverschleierte, die eifersüchtig werden, wenn der Ehemann ständig von zig Jungfrauen schwärmt, die ihn angeblich im Paradies erwarten: So sieht er aus, der Alltag von Anhängerinnen der Terrormiliz IS - zumindest in einer neuen Satire des britischen Senders BBC. Die heißt The Real Housewives of ISIS - Vorbild ist die fast gleichnamige bekannte Serie aus den USA.