Eine Sprecherin in Karlsruhe sagte, dass der polnische Lkw-Fahrer schon vor dem Anschlag getötet wurde. Der mutmaßliche Täter wurde direkt nach der Tat von einer Kamera am Bahnhof Zoo gefilmt. Es sei davon auszugehen, dass der Mann Anis Amri sei. Er soll den erhobenen Zeigefinger in Richtung Kamera gezeigt haben - ein Gruß, der von Anhängern der Terrorgruppe IS bekannt ist.



Außerdem sei gegen einen mutmaßlichen Mitwisser kein Haftbefehl beantragt worden. Seine Unterkunft in einem Flüchtlingsheim in Berlin war gestern durchsucht worden.

Die Polizei in Italien teilte mit, dass die Waffe, die der mutmaßliche Attentäter Anis Amri in Mailand benutzt hatte, dieselbe ist, mit der der Lkw-Fahrer bei dem Attentat in Berlin getötet wurde.