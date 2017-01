Auch in vielen anderen Ländern Europas ist es extrem kalt

In Griechenland sind die Temperaturen auf bis zu minus 17 Grad gefallen, teilweise kam es zu Stromausfällen. Auch die Inseln sind betroffen: In Rethymno auf Kreta hat es zum ersten Mal seit 40 Jahren geschneit. Ähnlich sieht es in der Türkei aus, in Istanbul gibt es so viel Schnee, dass heute viele Flüge vom größten türkischen Flughafen Atatürk eingestellt wurden.

Sogar im Kälte gewohnten Moskau bibbern die Menschen, dort war es mit weniger als minus 25 Grad Celsius deutlich kälter als normalerweise zu dieser Jahreszeit.

In Polen und Tschechien sind seit Freitag mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. In Prag starben zwei Obdachlose. Sie hatten die Nacht trotz der extremen Temperaturen nicht in einer Notschlafstelle verbracht. In Moskau sanken die Temperaturen auf um die 30 Grad unter Null - sehr viel kälter als sonst um diese Jahreszeit. Erst waren minus 40 Grad für die russische Hauptstadt erwartet worden, so kalt wurde es dann aber doch nicht.