Blitze entstehen in der Wolke und schlagen dann auf der Erde ein - dachten wir bisher.

Es gibt aber auch Blitze, die aus einer Gewitterwolke nach oben ins All schießen und ungewöhnliche Farben haben.

Sein Video zeigt einige dieser Blitzphänomene - Blue Jets und Rote Kobolde - wie sie über den Wolken tanzen. Überhaupt ist die Forschung an diesem Phänomen voll mit nordisch-mythologischen Namen, es gibt auch die Blitzphänomene "Elfen" und "Trolle" und das Projekt auf der ISS heißt "Thor", nach dem Donnergott.



Wie die Forscher in der Auswertung der ISS-Bilder im Fachjournal Geophysical Research Letters schreiben, ist die ganze Sache auch noch ziemlich mystisch: Man weiß bisher nicht so richtig, warum diese Blitze entstehen und was sie für einen Einfluss auf unsere Atmosphäre haben.