Die Koka-Bauern in Bolivien sollen in Zukunft mehr Anbaufläche bekommen.

Ein entsprechendes Gesetz hat Präsident Evo Morales unterzeichnet - er war selbst früher Koka-Bauer. Nach dem neuen Gesetz dürfen die Bauern legal bis zu 22.000 Hektar mit Koka bepflanzen - fast doppelt so viel wie zuvor.

Morales kündigte bei der Unterzeichnung an, dass Bolivien sich nicht den USA unterwerfen wird - die hatten dem Land kurz vorher ein Scheitern im Kampf gegen Drogen vorgeworfen. Die Oppostion will das neue Gesetz blockieren, mit der Begründung, dass es gegen internationale Abkommen verstößt und die Anden zu einer rechtsfreien Zone für Drogenhändler macht. Bolivien ist ein großer Hersteller von Kokain und auch Durchgangsland für die Droge. Koka wird aber in Bolivien auch für traditionelle Zwecke wie Teeherstellung verwendet.