In China wird heiraten für Männer immer teurer.

Dort ist es - vor allem auf dem Land - üblich, dass Männer, die heiraten wollen, die Familie der Braut dafür bezahlen. Bis vor ein paar Jahren reichte da noch ein neuer Kühlschrank oder eine Waschmaschine. Weil es in China aber viel mehr Männer als Frauen gibt, hat sich der Preis extrem erhöht. Die Zeitung People’s Daily berichtet, dass die Familien der Bräute oft eine Eigentumswohnung forderten oder ein Auto. Mittlerweile koste eine Braut fast 30.000 Euro. Je ländlicher die Region sei, desto teurer die Braut.

Folge der Ein-Kind-Politik

Viele Männer können sich das nicht leisten und bleiben unverheiratet. Auch Liebesheiraten klappen zum Teil nicht, weil die Familien der Braut zu viel fordern.

Das Problem, dass viele chinesische Männer keine Frau finden, stammt von der jahrelangen Ein-Kind-Politik in China. Viele Mädchen wurden abgetrieben oder getötet, weil Jungen als wertvoller für die Familie angesehen wurden. Das Problem der alleinstehenden Männer in China ist so groß, dass Menschenhändler im Nachbarland Vietnam junge Frauen entführen und als Bräute nach China verkaufen.