Die britische Premierministerin Theresa May will eine klare Trennung ihres Landes von der EU.

May sagte in ihrer Grundsatzrede zum Brexit, Großbritannien solle auch aus dem Binnenmarkt und der Zollunion austreten. Ein Konzept "halb drinnen, halb draußen", gebe es für ihr Land nicht. Stattdessen könne man ein Freihandelsabkommen abschließen.

May sagte, die Brexit-Entscheidung sei nicht gegen die EU gerichtet und keine Ablehnung der gemeinsamen Werte. Großbritannien werde weiter ein verlässlicher Partner sein. Die Premierministerin kündigte an, das Parlament in London über einen abschließenden Brexit-Deal abstimmen zu lassen. Damit ist frühestens im Frühjahr 2019 zu rechnen. Vorher gibt es eine zweijährige Verhandlungsphase mit der EU - und die beginnt, wenn May eine förmliche Austrittserklärung abgibt. Das will sie spätestens bis Ende März machen.