Cannabis gibt es in Deutschland künftig auf Rezept. Der Bundesrat hat dazu ein Gesetz gebilligt.

Nach dem dürfen Ärzte chronisch Kranken getrocknete Cannabis-Extrakte verschreiben - und die Krankenkassen zahlen das. Jeder Arzt darf selbst entscheiden, ob eine Cannabis-Therapie für einen Patienten sinnvoll ist oder nicht. Krankenkassen dürfen die Behandlung nur in Ausnahmefällen verweigern. Auch in der Palliativmedizin darf Cannabis in Zukunft eingesetzt werden, um Schmerzen von Schwerkranken zu lindern.

Bisher darf Cannabis nur mit einer Ausnahmegenehmigung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte eingesetzt werden. Die Kosten mussten die Patienten in der Regel selbst übernehmen.