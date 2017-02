Der Spiegel berichtet, dass das Innenministerium die Wahlordnung ändern will - noch vor der Bundestagswahl im September. Ziel sei es, das Wahlgeheimnis zu schützen. Wer trotzdem filmt oder fotografiert, dem könnte es verboten werden, seine Stimme abzugeben.

Auslöser sind dem Spiegel zufolge Vorfälle in den USA, an denen auch ein Sohn vom jetzigen Präsidenten Donald Trump beteiligt war. Er hatte ein Foto aus der Wahlkabine in sozialen Netzwerken verbreitet. Darauf war zu erkennen, dass er für seinen Vater gestimmt hatte. In einigen US-Bundesstaaten ist das erlaubt, in anderen verboten. In New York, wo Eric Trump abstimmte, verstoßen Ballot Selfies gegen das Gesetz.