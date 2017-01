Die Richter sagten zur Begründung , dass die NPD zwar verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, sie aber nicht die Kraft habe, die Demokratie zu gefährden. Der Grünen-Politiker Volker Beck nannte das Urteil eine Blamage für die NPD und twitterte: "Die NPD ist zu schwach und unbedeutend, um Demokratie und Rechtsstaat ernsthaft zu gefährden. Und das ist gut so."

Politiker vieler Parteien haben als Reaktion auf das gescheiterte NPD-Verbotsverfahren zum Kampf gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Bundesjustizminister Heiko Maas, SPD, sagte, klare Haltung gegen rechte Hetze zu zeigen, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Linken-Politikerin Petra Pau forderte, gegen Nationalismus und Rassismus müssten alle aufbegehren, denen Menschenwürde und Bürgerrechte wichtig seien. CSU-Politikerin Gerda Hasselfeldt sagte, rechtsextreme Positionen hätten in unserer Gesellschaft keinen Platz. Nach Ansicht des Internationalen Auschwitz-Komitees ist das Urteil ein "fatales Signal für Europa". Vizepräsident Christoph Heubner sprach von einem "tragischen Tag für die wehrhafte Demokratie".

Schwindender Einfluss der NPD

Die NPD hat zur Zeit 5000 Mitglieder und ist mittlerweile in keinem Landtag mehr vertreten. Ihre letzten Sitze verlor sie letztes Jahr in Mecklenburg-Vorpommern, wo die AfD mehr als 20 Prozent holte. Bei der Europawahl im Jahr 2014 kam die NPD auf ein Prozent und ist mit einem Abgeordneten im Europäischen Parlament vertreten. 2003 war ein Verbotsverfahren schon einmal gescheitert, wegen Formfehlern. Die Richter befassten sich damals gar nicht erst mit dem Antrag, weil V-Leute des Verfassungsschutzes in der Führungsebene der NPD tätig waren.