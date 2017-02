Wie die Agentur Reuters vorab über die Studie einer Unternehmensberatung berichtet, hat Berlin seinen Titel von 2015 eingebüßt. Demnach war London zuletzt am lukrativsten für junge Unternehmen in Europa. Danach kam Paris, gefolgt von Stockholm. Berlin liegt nur noch auf Platz vier.

Das Barometer der Unternehmensberatung bezieht sich übrigens auf Risiko-Kapital-Investitionen. Das heißt: Gemessen wurde, wie viel Geld Anleger in junge Unternehmen investiert haben - in London waren es demnach 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2016. In Berlin war es weniger als die Hälfte.

Auch München taucht in den Top Ten der europäischen Liste auf, genauer: auf Platz 7. Dort wurden knapp 350 Millionen in Start-ups investiert.