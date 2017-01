In den USA sind viele unglücklich über den neuen Präsidenten Donald Trump. In Kalifornien bekommt deshalb die Unabhängigkeitsbewegung wieder Aufwind.

Damit das Referendum stattfindet kann, müssen in den nächsten 180 Tagen aber knapp 600.000 gesammelt werden. Ob das klappt, ist unklar. Die Separatisten-Gruppe will die Wähler dann über den Abschnitt der kalifornischen Verfassung abstimmen lassen, der den Staat zum untrennbaren Teil der Vereinigten Staaten erklärt. Auch der Verweis auf die US-Verfassung als oberstes Gesetz soll gestrichen werden.

In dem Bundesstaat hat eine Gruppe einen neuen Versuch gestartet, sich vom Rest der USA abzuspalten. Berichten zufolge hat das Bündnis "Yes California" jetzt die Erlaubnis, eine Unterschriften-Kampagne dafür zu starten. Letztlich könnte das zu einer Abstimmung aller Kalifornier über die Abspaltung führen.

Nicht der erste Versuch der Separatisten

"Yes California" argumentiert schon länger, dass Kalifornien anders sei als der Rest der USA und dass der Bundesstaat zu viel Geld an die Regierung in Washington, D.C. abführen müsse. Bisherige Versuche, Kalifornien abzuspalten, sind aber immer gescheitert. Die Initiatoren hoffen jetzt, nach Trumps Regierungsantritt auf neuen Rückenwind. Trump hatte in Kalifornien gut vier Millionen Stimmen weniger als die Demokratin Hillary Clinton geholt.

Gegen die Separatisten in Kalifornien gab es zuletzt Vorwürfe, sie seien von russischen Nationalisten beeinflusst. Anlass war, dass "Yes California" ein Büro in der russischen Hauptstadt Moskau eröffnet hatte - laut der Gruppe eine Form des Dialogs mit Ländern, die Kalifornien als unabhängigen Staat möglicherweise unterstützen würden.