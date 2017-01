In ein paar Tagen ist Silvester - und vielleicht stößt der ein oder andere ja auch mit einem Gläschen Champagner an.

Warum der so gut schmeckt, ist gar nicht so leicht herauszufinden. Französische Wissenschaftler haben das jetzt versucht - unter anderem mit Hilfe von High-Speed-Kameras, wie sie in The European Physical Journal Special Topics schreiben. Sie entdeckten, dass große Bläschen offenbar sehr wichtig sind für den Champagner-Geschmack. Der Grund: Sie tragen besonders viele Aroma-Moleküle an die Oberfläche. Wer dann einen Schluck trinkt, nimmt das Aroma über die Nase auf.



Die Bläschen in einem Champagner-Glas kommen durch Kohlendioxid, das bei der Gärung in der Flasche entsteht.