Ein Gondeltrip zu echten Höhlenmenschen? In China soll das in ein paar Wochen möglich sein.

Ein Unternehmer plant, die letzte von Menschen bewohnte Höhle zu einer Touristenattraktion zu machen. In der Region Zhongdong im Südwesten leben 18 Familien zum Teil schon seit Generationen in einer riesigen Grotte. Ihre einzige Verbindung zur Außenwelt ist ein schmaler Pfad - wer einen Besuch plant, muss mindestens eine Stunde Fußweg durch raue Berglandschaft in Kauf nehmen. Nur selten verirren sich Touristen dorthin

Der Unternehmer will das ändern und hat für umgerechnet 2,1 Millionen Euro eine Seilbahn gekauft. Ab Mai soll sie die Besucher bequem zu Chinas letzten Höhlenmenschen bringen. Die Höhlen-Bewohner selbst sehen das Projekt unterschiedlich. Die einen freuen sich, denn noch müssen sie alles, was sie nicht selbst produzieren können, mühsam ins Dorf tragen: Essen, Haushaltswaren und Möbel. Die Seilbahn dürfen sie dafür kostenlos nutzen. Andere Familien sind eher skeptisch - und glauben, dass von den Tourismus-Einnahmen kaum etwas bei ihnen ankommen wird.