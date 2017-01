In China sorgt schlechte Luft weiter für Probleme.

In der Hauptstadt Peking haben die Behörden die zweithöchste Smog-Alarmstufe für drei weitere Tage verlängert. Mindestens 30 Autobahnen wurden dicht gemacht, viele Flüge gestrichen. Außerdem dürfen Lastwagen nicht in die Stadt fahren und einige Fabriken bleiben geschlossen.

In Peking wurden zulezt Feinstaub-Werte von über 300 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Das ist zwölf Mal mehr, als die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. In anderen Teilen Nordchinas wurde noch schädlichere Werte gemessen. In 25 Städten hatte die Regierung deshalb schon gestern die höchste Smog-Warnstufe ausgerufen.

Greenpeace hat Chinas Regierung schon vor einer Weile aufgefordert, mehr gegen Smog zu unternehmen.