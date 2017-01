Trump: Unterstütze Geheimdienste zu "1000 Prozent"

In einer Rede im Hauptquartier in Langley hat er den Mitarbeitern seine "1000-prozentige" Unterstützung versprochen. Trump bedauerte, dass die CIA bisher ihre Möglichkeiten nicht habe ausschöpfen können, um die Terrororganisation IS zu besiegen. Der Auslandsgeheimdienst werde aber in Zukunft zu den wichtigsten Einrichtungen der USA gehören.

Den Medien hat der US-Präsident vorgeworfen, einen Streit mit den Geheimdiensten herbeigeredet zu haben. Journalisten seien die unehrlichsten Menschen auf der Welt.

Zuletzt hatte Trump die Geheimdienste auf Twitter noch beschuldigt, Falschinformationen über ihn an die Medien gegeben zu haben. Dabei ging es um eine mögliche Erpressbarkeit durch Russland wegen eines angeblichen Besuchs von Prostituierten in Moskau.