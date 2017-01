In Dänemark gab es letztes Jahr einen kleinen Rekord - bei den Namensänderungen.

Fast 4.800 Dänen waren mit ihrem Vornamen offenbar so unzufrieden, dass sie sich einen neuen zugelegt haben. Das waren so viele wie seit knapp zehn Jahren nicht mehr. Nach Angaben der dänischen Statistikbehörde wollten vor allem Frauen ihren Namen loswerden: Fast 3.000 Namensänderungen wurden von ihnen beantragt, nur rund 1.800 von Männern.

Besonders unbeliebt ist der Statistik zufolge Susanne - obwohl er der siebthäufigste weibliche Vorname in Dänemark ist. Susanne wurde letztes jahr zum Beispiel zu Sanne oder Sus geändert. Auch Anne, den häufigsten weiblichen Vornamen in Dänemark finden viele nicht mehr so toll. Viele Frauen namens Anne wollten letztes Jahr etwas ganz anderes, wie Katrine, Sofie, Mette oder Louise.

Die dänischen Männer wollten oft statt Hans lieber Christian oder Peter heißen. Viele Emils änderten ihren Namen in Jens.