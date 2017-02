Der neue Chef der US-Telekomaufsicht, Ajit Pai, hat deutlich gemacht, dass er die Regeln dazu kippen will. Er nannte es einen Fehler, dass Internetanbieter mit Grundversorgern gleichgesetzt werden. Dadurch wurden sie verpflichtet, alle Daten in Netz gleich zu behandeln - und nicht einzelne Anbieter zu bevorzugen. Dieses Prinzip hatte Pais Vorgänger vor zwei Jahren noch so durchgesetzt. Der neue Behördenchef hat seinen Richtungswechsel in einem Punkt schon festgemacht. Er beendete das Verfahren gegen ein US-Telefonfirma, die Daten eigener Dienste gegenüber Konkurrenten bevorzugt haben soll.

Experten gehen davon aus, dass eine neue Politik in den USA auch die Regeln fürs Netz in anderen Ländern ändern könnte.