So erging es manchen Eltern auf Facebook. Die Seite Little Miss & Mister durchforstet Nutzerprofile nach öffentlich sichtbaren Kinderfotos und teilt sie - manche der Kinder sind auf den Bildern fast nackt, in der Badewanne oder am Strand. In der Beschreibung dazu heißt es: "Auch Ihr Kind kann der Star von morgen werden". Regelmäßig hagelt es wüste Beschimpfungen von betroffenen Eltern und Drohungen - auf Facebook ist es aber erlaubt, öffentliche Fotos fremder Leute zu teilen.

Die Macher hinter Little Miss & Mister wollen nach eigenen Angaben genau auf solche Probleme hinweisen. Auf der Seite findet man auch Anleitungen, wie man die Privatsphäre-Einstellungen so ändert, dass die eigenen Fotos nicht für jeden sichtbar sind. Einer der Administratoren sagte der dpa, viele Facebook-Nutzer schmissen ihre Informationen durchs Netz wie Konfetti. Ihre echten Namen wollen sie aber nicht sagen, aus Angst vor "Wutmuttis".

Die Seite ist vor kurzem neu gestartet.