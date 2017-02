Die Veranstalter haben Einwanderer dazu aufgerufen, weder arbeiten noch einkaufen zu gehen. Das soll zeigen: Migranten sind wichtig für die US-Wirtschaft. Unternehmen und Institutionen in mehreren Städten beteiligen sich an den Protesten. In Washington und New York bleiben zum Beispiel mehrere Spitzenrestaurants heute geschlossen.

Die Aktion ist eine Antwort auf die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Er will mehr illegale Einwanderer ausweisen und eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen.