In vielen Familien in Deutschland verdienen laut einer neuen OECD-Studie immer noch die Männer das meiste Geld.

Wie der "Spiegel" vorab berichtet, hinkt Deutschland damit anderen Ländern weiter hinterher: In keinem anderen europäischen Land tragen Frauen demnach so wenig zum Haushaltseinkommen bei. Zum Beispiel beträgt der durchschnittliche Anteil bei Paaren mit Kindern in Deutschland gut 22 Prozent - in Dänemark 42 Prozent.

Das liegt laut dem Bericht auch daran, dass Frauen in Deutschland öfter in Teilzeit arbeiten als anderswo: Viele Mütter fühlen sich offenbar durch die Öffungszeiten von Kitas und Schulen gezwungen, weniger zu arbeiten.

Die OECD sieht allerdings auch Fortschritte: Bei den staatlichen Investitionen in Kinderbetreuung, Bildung und Erziehung liegt Deutschland inzwischen über dem Durchschnitt.

Am Montag will die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ihren ausführlichen Bericht zu dem Thema vorstellen.