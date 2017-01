Der deutsche Staat hat 2016 das dritte Jahr in Folge mehr eingenommen als ausgegeben.

Unterm Strich gab es ein Plus von 19,2 Milliarden Euro. Das entspricht 0,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Als Grund nennt das Statistische Bundesamt die gute Konjunktur und die niedrigen Zinsen.

Deutschlands Wirtschaft ist auch im letzten Jahr kräftig gewachsen - um fast zwei Prozent. Das ist so stark wie seit 2011 nicht mehr. Nach Angaben der Statistiker liegt das an der Kauflaune der Verbraucher und an den Ausgaben des Staates für die Unterbringung von Flüchtlingen. Das habe die Wirtschaft angekurbelt. Außerdem ist die Inflation niedrig.