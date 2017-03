Zwischen Deutschland und der Türkei hat es das erste politisch hochbesetzte Gespräch gegeben - seit der Festnahme des Journalisten Deniz Yücel und der Absage mehrerer Auftritte türkischer Politiker in Deutschland.

Außenminister Sigmar Gabriel hat sich in Berlin mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu getroffen. Gabriel sagte danach, das Gespräch sei ehrlich, freundschaftlich, aber auch hart und kontrovers in der Sache gewesen. Alle strittigen Themen seien zur Sprache gekommen. Er betonte, dass er im Dialog mit der türkischen Regierung den einzigen Ausweg aus der Krise in den deutsch-türkischen Beziehungen sieht. Die deutsch-türkischen Beziehungen dürften nicht nachhaltig beschädigt werden.

Gleichzeitig mahnte Gabriel aber auch an, dass beide Seiten respektvoll miteinander umgehen müssten. Es gebe Grenzen, die man nicht überschreiten dürfe. Dazu zählten die Vergleiche mit Nazi-Deutschland.

Cavusoglu hat auch nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen wieder scharfe Töne angeschlagen. Deutsche Politiker und Medien begegneten der Türkei zunehmend feindselig, sagte Cavusoglu nach dem Gespräch mit Gabriel. Auch eine "Tendenz zur Islamfeindlichkeit" sei spürbar. Gestern hatte Cavusoglu das heutige Deutschland mit der Nazi-Diktatur verglichen.